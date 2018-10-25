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وزير الاقتصاد الألمانيا يبدأ اليوم زيارة إلى تركيا تستغرق يومين

07:00 ص الخميس 25 أكتوبر 2018
وزير الاقتصاد الألمانيا يبدأ اليوم زيارة إلى تركيا تستغرق يومين

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير

برلين - (د ب أ):
يبدأ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الخميس زيارة إلى تركيا تستمر يومين.

ومن المقرر أن يلتقي ألتماير خلال الزيارة وزير المالية التركي بيرات البيرق ، ووزراء التجارة والطاقة والصناعة.

وينتظر أن يحتل تعزيز العلاقات بشأن الطاقة صدارة مباحثات الوزير الألماني في تركيا. ويرافق ألتماير وفد اقتصادي كبير.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني خلال زيارته مع ممثلي المجتمع المدني التركي.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من التوتر شابت العلاقات التركية الألمانية ، والتي من المفترض أنها عادت الآن إلى مسار التطبيع بعد زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى برلين الشهر الماضي.

تركيا بيتر ألتماير ألمانيا بيرات البيرق وزير المالية التركي

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