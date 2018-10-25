الناتو يبدأ اليوم أكبر تدريبات عسكرية له منذ الحرب الباردة

بروكسل - (د ب أ):

يبدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، اليوم الخميس، أكبر تدريبات عسكرية له منذ الحرب الباردة ، بمشاركة 50 ألف جندي و10 آلاف مركبة وأكثر من 300 طائرة وسفينة ، للتدرب على الرد في حال الهجوم على أحد أعضاء الحلف.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج الأربعاء ، إن التدريب ، الذي يحمل اسم "ترايدنت جانكشر" ، يركز على "معتد افتراضي" ، مشيرا إلى أن "الدروس التي نتعلمها ستكون حقيقية".

وسيختبر الناتو القدرات التي تم تطويرها ردا على موقف روسيا الجديد منذ ضمها شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014 ، وما تلى ذلك من إجراءات لاحقة ينظر إليها الغرب على أنها جهود لزعزعة استقرار البنية الأمنية الغربية.

وأشار ستولتنبرج إلى أنه "في السنوات الأخيرة ، تدهورت البيئة الأمنية في أوروبا بشكل كبير" ، مضيفًا أن الناتو رد بـ "أكبر تكيف بدفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة".

وسيشارك جميع أعضاء الحلف الـ29 ، بالإضافة إلى السويد وفنلندا ، في التمرين الميداني الحي ، الذي يستمر حتى 7 نوفمبر ، ويشمل ذلك القدرات البرية والبحرية والجوية والسيبرانية.

وقال إيفار موين المتحدث باسم الجيش النرويجي الأربعاء: "لقد وصلت جميع القوات وهي في مناطقها الخاصة بها".

وقبلت روسيا دعوة لإرسال مراقبين إلى النرويج ، وهي خطوة رحب بها ستولتنبرج باسم الشفافية.

وقال أمين عام الناتو: "طالما أنهم يتصرفون بطريقة احترافية ويتجنبون المواقف والسلوكيات الخطيرة ، لا أعتقد أن هذه مشكلة على الإطلاق إنهم يراقبون التدريبات".