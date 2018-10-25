ردًا على إطلاق صاروخ.. غارات إسرائيلية على غزة

وكالات:

شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ولم تؤكد مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف حتى هذه اللحظة، وفق موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وجاءت الغارات بعد نحو ساعتين من إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصده واعتراضه لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له اليوم الخميس: "متابعة للتقارير حول صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول ومرحافيم، تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمّ إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية باتجاهها".

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة عصر أمس الأربعاء على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بعد أن رصد الجيش مجموعة من الشبان الفلسطينيين يحاولون إطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب بيان الجيش. من جانبها لم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع أي إصابات جراء الغارة.​