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ماكرون يتحدث هاتفيا مع الملك سلمان بشأن مقتل خاشقجي

01:35 ص الخميس 25 أكتوبر 2018
ماكرون يتحدث هاتفيا مع الملك سلمان بشأن مقتل خاشقجي

الرئيس الفرنسي والملك سلمان

باريس - (د ب أ):

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث الأربعاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وأضاف الإليزيه في بيان أن ماكرون أعرب عن "سخطه العميق إزاء عملية القتل هذه وطالب الملك بأن يلقى كل الضوء على الملابسات التي أفضت إلى هذه المآساة".

وأوضح البيان أن فرنسا لن تتردد في فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن عملية القتل ، وذلك بالتنسيق مع حلفائها.

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