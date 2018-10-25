الحوثيون يعلنون ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي بالحديدة إلى 21 قتيلا

صنعاء - (د ب أ):

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم الخميس بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي يُعتقد أنه استهدف مدنيين بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى 32 قتيلاً وجريحا.

وقال يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن "حصيلة ضحايا القصف الجوي لطيران العدوان (التحالف العربي) الذي استهدف تجمعاً لسكان بمديرية بيت الفقيه ارتفع إلى 21 قتيلاً و11 جريحا"، مشيراً إلى أن الضحايا مدنيون.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قال سكان محليون، إن غارة جوية استهدفت تجمعاً لمزارعين في "مغسلة الخضار" بمديرية بيت الفقيه، مؤكدين سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تعقيب حول هذه الغارة حتى الآن.

وتزامن ذلك، مع اشتداد وتيرة المعارك المسلحة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية في أطراف مدنية الحديدة.

وقال سكان محليون لـ (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية عنيفة على مواقع متفرقة بمدينة الحديدة وأطرافها، في حين اطلق الحوثيون مضادات الطيران بكثافة.

وأضافت المصادر، أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين منذ ساعات، باتجاه كيلو 10 وجامعة الحديدة ودوار المطار شرق مدينة الحديدة، وسط قصف مدفعي متبادل من الطرفين.