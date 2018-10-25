أبرز عناوين الصحف: أردوغان "يتلاعب" بالإعلام لاستغلال أزمة خاشقجي ضد السعودية

كتب – مصراوي:

لا تزال قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تحتل صدارة الصحف الأجنبية في العالم، حيث أكد الكاتب البريطاني كون كولين في مقاله بصحيفة "الجارديان"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتلاعب بالإعلام لاستغلال أزمة خاشقجي، بينما نشر الكاتب البريطاني، سيمون تيسدال، مقالًا في صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد فيه أن الرئيس الأمريكي يخلق تهديدًا نوويًا، يمكن أن يكون أسوأ من الحرب الباردة.