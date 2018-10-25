العراق: الحكومة تؤدي اليمين أمام البرلمان بدون وزيري الدفاع والداخلية

القاهرة - مصراوي

أدى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي و14 وزيرا اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك بعدما نال هذا العدد فقط الثقة من بين 21 وزيرًا.

ونالت الحكومة العراقية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، ثقة البرلمان بعد موافقة أغلبية النواب.

وصوت البرلمان على أسماء الوزراء وهم ثامر الغضبان وزيرا للنفط وفؤاد حسين وزيرا للمالية ونعيم الربيعي وزيرا للاتصالات و بنكين ريكاني وزيرا للاعمار ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية.

وجاء صالح حسين وزيرا للزراعة، وأحمد رياض وزيرا للشباب، وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، وصالح الجبوري وزيرا للصناعة، ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، وعبد الله اللعيبي وزيرا للنقل، ومحمد هاشم وزيرا للتجارة، وباسم الربيعي وزيرا للعمل، وجمال العادلي وزيرا للموارد المائية.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية أن من بين الوزارات العراقية التي تم تأجيل التصويت عليها حتى السادس من نوفمبر حقيبتا الدفاع والداخلية.