أهم التصريحات في 24 ساعة: مقتل خاشقجي مؤلم وبشع

القاهرة – مصراوي

اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي أمر مؤلم وبشع وذلك في كلمته أمام مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطرود المفخخة التي أرسلت إلى سياسيين ديمقراطيين يعد عنفًا سياسيًا ترفضه أمريكا، بينما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تحمي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حركة حماس.