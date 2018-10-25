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حول العالم في 24 ساعة: "إرهاب داخلي" في أمريكا.. طرود مفخخة تستهدف خصوم ترامب

01:01 ص الخميس 25 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: "إرهاب داخلي" في أمريكا.. طرود مفخخة تستهدف خصوم ترامب

أرشيفية

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ارسال عدد من الطرود المشبوهة لمقرات النخب السياسية في الولايات المتحدة، من بينهم باراك اوباما الرئيس الأمريكي السابق، وهيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة السابقة، وأيضًا، نجاح مصر في الإفراج عن راهب دير السلطان في القدس.

أمريكا إرهاب داخلي طرود مفخخة باراك اوباما هيلاري كلينتون راهب دير السلطان

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