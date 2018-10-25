حول العالم في 24 ساعة: "إرهاب داخلي" في أمريكا.. طرود مفخخة تستهدف خصوم ترامب

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ارسال عدد من الطرود المشبوهة لمقرات النخب السياسية في الولايات المتحدة، من بينهم باراك اوباما الرئيس الأمريكي السابق، وهيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة السابقة، وأيضًا، نجاح مصر في الإفراج عن راهب دير السلطان في القدس.