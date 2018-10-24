روسيا تطالب بفترة زمنية أطول قبل إخطارها بأي نشاط إسرائيلي بسوريا

تل ابيب - (د ب ا)

طالبت روسيا بأن يتم ابلاغها بأي نشاط من جانب سلاح الجو الإسرائيلي في سورية مستقبلا قبل القيام به بفترة زمنية اطول مما هو متبع الان.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة الثانية للتليفزيون ، ان روسيا لاتتلق إخطارا بأي نشاط جوي إسرائيلي في سورية، الا قبل القيام به بدقائق قليلة، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست".

وقال المصدر الإسرائيلي ، الذي لم يتم تسميته ، إن إسرائيل لا يمكنها قبول هذا الطلب.

وفي سبتمبر الماضي، تم اسقاط طائرة روسية من طراز أيل -20بنيران الدفاعات الجوية السورية لدى تصديها لهجوم جوي إسرائيلي، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطائرة البالغ عددهم 12 شخصًا.

وعقب ذلك زودت روسيا الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي إس - 300، ردا على ذلك.