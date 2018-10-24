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ترامب يوقع على مشروع قانون للحد من انتشار الأفيون

11:00 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
ترامب يوقع على مشروع قانون للحد من انتشار الأفيون

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى الحد من انتشار الأفيون داخل الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي بى إس" الإخبارية الأمريكية أن الإفراط في تعاطى الأفيون أدى إلى وفاة 42 ألف شخص في الولايات المتحدة عام 2016.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الخبراء يقدرون الخسائر الناتجة عن تعاطى الأفيون في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار.

ويرى الرئيس الأمريكي أن انتشار الأفيون يرجع لعدة أسباب على رأسها تدنى الأمن عبر الحدود فضلا عن القوانين المتعلقة بالهجرة للولايات المتحدة التي تساعد - في رأيه - على تدفق الأفيون إلى داخل البلاد عبر الحدود الأمريكية/المكسيكية.

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