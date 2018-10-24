ايطاليا تؤكد استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا الشهر المقبل

موسكو - (د ب ا)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ،جوزيبي كونتي، أن بلاده ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، وتتوقع أن تسهم روسيا في نجاحه إسهاما ملموسا.

وجاء هذا الإعلان أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده كونتي اليوم الأربعاء في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما،بحسب قناة"روسيا اليوم".

من جانبه، أعرب بوتين عن دعم موسكو لكل ما تفعله إيطاليا في مجال التسوية الليبية، لا سيما المؤتمر الذي سيعقد في مدينة باليرمو 12-13 تشرين ثان/نوفمبر المقبل بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتسوية الليبية.

وقال الرئيس الروسي، ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كان سيحضر المؤتمر شخصيا: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأستطيع المشاركة شخصيا، لكن التمثيل الروسي سيكون عاليا".

وأشار الزعيم الروسي إلى أن مواقف موسكو وروما تتطابق في أن المشاكل التي تعاني منها ليبيا يجب حلها من قبل الشعب الليبي نفسه، ولا ينبغي لأطراف خارجية إلا تأدية دور جهات ضامنة للتسوية.

من جانبه، ذكر كونتي أنه لا يمكن تعزيز مؤسسات الحكم في ليبيا، إلا عن طريق المصالحة والحوار الشامل الذي يقوده الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المساعي الأممية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها.