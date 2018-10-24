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أبو ردينة: لا سلام ولا أمن دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 67

09:09 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
أبو ردينة: لا سلام ولا أمن دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 67

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة


رام الله - (أ ش أ)

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إنه لا سلام ولا أمن دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إعلانه أن المسؤولية الأمنية على المنطقة الغربية من نهر الأردن ستكون لإسرائيل، وأن الكيان الفلسطيني المستقبلي يجب أن يكون أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي.

وأضاف أبو ردينة، في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، أن البحث عن أعذار للتهرب من استحقاقات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف والتوتر والدمار وعدم الاستقرار.

وقال إن هذه التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تدمير فرص السلام، وما زالت مستمرة في البحث عن أعذار وحجج واهية لا تقدم ولا تؤخر، وتؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان والتوتر، مما سيؤدي إلى استمرار الخطر واحتمالات الانفجار.

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