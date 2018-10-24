الصدر يدعو لتشكيل حكومة عراقية "لاشرقية ولاغربية"

النجف (العراق) - (د ب أ)

دعا الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الأربعاء نواب البرلمان العراقي إلى أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "عراقية لا شرقية ولا غربية".

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أيها النواب صوتكم غال وثمين، وهو أمانه فأعطوا صوتكم للكفؤ النزيه المستقل المتخصص".

وأضاف "إياكم وتقديم المصلحة الخاصة لكم ولحزبكم على مصلحة العراق، وتجنبوا المحاصصة الطائفية والعرقية، واجعلوا قراركم عراقيا وحكومتنا الجديدة حكومة عراقية".