"سي إن إن: الطرود المشبوهة متشابهة التصميم وتحمل مقذوفات

واشنطن - (أ ش أ)

علم تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي أن الطرود المشبوهة التي تم إرسالها في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى مقري إقامة الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وإلى مبنى "تايم وارنر سنتر" بمدينة نيويورك متشابهين في طريقة التصميم.

وأضافت القناة الأمريكية، نقلًا عن السلطات الأمريكية قولها، إن أحد هذه الأجهزة المشبوهة يبدو أنها كانت تحمل مقذوفات تحتوي على قطع زجاجية حادة قد تنطلق إذا تم تفجيرها، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة بدائية الصنع.

فيما أعربت السلطات عن قلقها من أن تكون هناك أجهزة أخرى مشابهة لتلك التي تم اكتشافها، محذرة المواطنين في جميع أنحاء البلاد بأن يتوخوا الحذر.

كما أعلنت القناة أنه تم إزالة الجهاز من مبنى تايم وارنر سنتر" بمدينة نيويورك ويجري اتخاذها إلى مرفق لفحصها بعيدًا عن المنطقة المحيطة بالمبنى، والتي انتشر فيها رجال الشرطة والأمن ، بحسب اللقطات الحية التي بثتها القناة الإخبارية.