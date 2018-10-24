كلينتون عقب استهدافها بطرد "مشبوه": الوقت مقلق ويجب أن نتوحد فيه

واشنطن - (أ ش أ)

صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون اليوم الأربعاء أن الوقت الحالي هو وقت مقلق تعمقت فيه الانقسامات، وذلك في أول تصريحاتها في أعقاب محاولة الهجوم على منزلها عبر إرسال طرد مشبوه.

وتابعت كلينتون -في خطاب نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية جزءا منه- أنها وأسرتها بخير وأعادت الفضل إلى رجال وسيدات الاستخبارات الذين حالوا دون وصول الطرد المشبوه إلى منزلها.

وأكدت أنه يجب خلال الوقت الحالي أن يقوم الجميع بكل ما في وسعه لتوحيد البلاد، كما حثت مواطن البلاد على انتخاب مرشحين سيحاولون تحقيق ذلك ويضعون أهدافا ترفع من شأن الأمريكيين ويتطلعون إلى المستقبل.

يشار إلى أن محاولات إرسال الطرود المشبوهة طالت أيضا منزل الرئيس السابق باراك أوباما ومبنى "تايم ورنر" الذي يضم مقر قناة "سي إن إن" الأمريكية بمدينة نيويورك وساسة آخرون.