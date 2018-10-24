العثور على طرد مشبوه أرسل إلى عضو الكونجرس واسرمان شلتز في فلوريدا

كتب – مصراوي:

عُثر على طرد مشبوه أرسل إلى عضو مجلس النواب الأمريكي، واسرمان شلتز اليوم الاربعاء، في ولاية فلوريدا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الشرطة الأمريكية، أعلنت إخلاء مكتب سيناتور في مدينة سان دييجو، بولاية كاليفورنيا، بعد العثور على طرد مشبوه.

واستهدف مجهولون اليوم، بعبوتين ناسفتين عبر رسالة تم إرسالها إلى صندوق بريد مكتبي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون".

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت خلال الساعات الماضية، سلسلة تهديدات إرهابية طالت العديد من منازل الشخصيات الأمريكية المشهور على رأسهم الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.

وبحسب الصحيفة فإن المظروف الأول الذي وجه لهيلاري كلينتون في ويستشيستر، وجده فني يراقب صندوق البريد الخاص بكلينتون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضية، أما المظروف الثاني الذي وجه لأوباما فوجده مسؤول في قوة إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وكالة الخدمات السرية الأمريكية عبر بيان اليوم، أن العبوة الناسفة المرسلة إلى أوباما تم التعرف عليها من قبل موظفي الوكالة في واشنطن.

وأضافت أنه تم التعرف على الطرود على الفور خلال إجراءات فحص صندوق البريد الروتيني كأجهزة متفجرة محتملة وتم التعامل معها بشكل مناسب.

بعد ساعات من الحادثة الأولى، كتب مراسل "سى إن إن" على موقع "تويتر" للتدوين القصير "إن مكاتب سى إن إن فى نيويورك تم إخلاؤها، كما تم إخلاء مركز تايم وارنر للاشتباه فى وجود طرد مفخخ"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وبحسب وكالة الأسوشيدبرس كشف مسئول أمريكي إن المتفجرات التى عثر عليها بالقرب من منزل هيلارى وبيل كلينتون فى نيويورك أغلب الظن مرتبطة بالقنبلة التى عثر عليها يوم الاثنين الماضى بالقرب من مقر إقامة الملياردير الليبرالي جورج سوروس