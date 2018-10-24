بوتين يهدد: انهيار اتفاقية "القوى النووية" سيؤدي لسباق تسلح جديد

القاهرة - مصراوي

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سوف ينسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها.

وأضاف بوتين بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس أن انهيار الاتفاقية سوف يؤدي إلى "سباق تسلح" جديد.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في أوروبا سيدفعنا إلى استهداف الدول التي تنتشر فيها قواعد الصواريخ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، إن الولايات المتحدة سوف تكثف نشاطها على مستوى ترسانتها النووية للضغط على روسيا والصين.

وكرر اتهامات وجهها لروسيا بأنها خرقت معاهدة 1987 للأسلحة النووية متوسطة المدى التي هدد الرئيس الأمريكي بالانسحاب منها.

وتقضي هذه المعاهدة، الموقعة في فترة الحرب الباردة، بحظر استخدام الصواريخ متوسطة المدى، ما يقلل من تهديد روسيا لأوروبا.