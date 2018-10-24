الحريري: السعودية مُستهدفة والبعض يحاول تعطيل نجاحاتها

الرياض - (د ب أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن السعودية مُستهدفة والبعض يحاول تعطيل نجاحاتها.

وأضاف الحريري، خلال كلمته في الجلسة المشتركة التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منتدى الاستثمار، وولي عهد البحرين: "أؤكد ما قاله ولي العهد، وأضيف أنه علينا التركيز على شعوبنا، والنمو في بلادنا، وتطوير أنفسنا؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد نحو واقع اقتصادي جديد في الشرق الأوسط".

وتابع: "الحروب اليوم تأخذ طابعًا اقتصاديًا، وأعتقد أن ما تقوم به المملكة وولي العهد اليوم غير مسبوق لناحية التطوير الاقتصادي".

وأشار إلى أنه "علينا كعرب أن نتعاون كي نصبح قوة اقتصادية".

ومازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحريري، قائلًا، إن "دولة الرئيس سيقضي يومين في السعودية، وأرجو ألا تظهر إشاعات بأنه مخطوف".

ورد الحريري على تصريحات بن سلمان التي أثارت ضحك الحاضرين، قائلًا: "بكامل حريتي".

وأثيرت مزاعم العام الماضي، حول احتجاز المملكة العربية السعودية لسعد الحريري، ونيتها لتوجيه ضربه عسكرية لحزب الله اللبناني، إما بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، إلا أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري نفى تلك المزاعم، قائلًا إنه أعلن استقالته من السعودية عبر خطاب متلفز لإحداث صدمة في المشهد السياسي اللبناني.

وقال الحريري: "كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقًا جعلها غير قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك".