"خاشقجي وقطر وتريليون ريال".. أبرز ما جاء في خطاب محمد بن سلمان (فيديو)

كتب – محمد الصباغ:

تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، في مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودية بالعاصمة الرياض، وتطرق إلى عدد من القضايا الهامة أبرزها مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والإجراءات الاقتصادية بالمملكة وعدد من الدول العربية مثل مصر ولبنان والأردن.

وذكر أيضًا أن السعودية تخوض معركتها الاقتصادية بالتوازي مع الحرب ضد الإرهاب، والتي سوف تنتصر فيها. ووصف الإصلاحات السعودية الاقتصادية بأنها "عدوى إيجابية" تنتقل إلى دول الشرق الأوسط.

وقال إنه لا يريد أن يفارق الحياة إلا ويرى المنطقة في مصاف العالم.

ونستعرض أبرز النقاط التي تحدث بشأنها ولي العهد السعودي خلال المؤتمر الاقتصادي بالرياض.

"خاشقجي"

وصف الأمير محمد بن سلمان حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول بأنه "مؤلم وبشع وغير مُبرر".

وقال بن سلمان، إن "المملكة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع الحكومة التركية للوصول إلى نتائج، مُشيرًا إلى أن هذا "إجراء طبيعي تقوم به أي حكومة في موقف مماثل".

وأضاف أن "التعاون مع تركيا مُميّز، ونعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين البلدين"، موجهًا رسالة إلى هؤلاء" لن تستطيعوا فعل ذلك طالما هناك ملك موجود اسمه سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس في تركيا اسمه أردوغان".

وتابع: "أعتقد أنه آن الأوان لهيكلة قطاعات الأمن الوطني في المملكة لترتقي بالقطاع الاقتصادي".

"هدف قبل مفارقة الحياة"

قال الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إنه لا يريد مفارقة الحياة إلا والشرق الأوسط في مصاف دول العالم.

وأضاف خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة، إنه يعتقد أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة، مشيرًا إلى أن دول المنطقة بداية من السعودية والإمارات والبحرين وحتى قطر "رغم الخلاف" سوف تكون مختلفة تماما خلال السنوات الخمس القادمة.

ووسط تصفيق حاد من الحضور، قال ولي العهد إن دول الخليج ومعها العراق والأردن ومصر لو نجحوا خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون النهضة القادمة في العالم خلال الثلاثين عاما القادمة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ما ذكره هي حربه وحرب السعوديين، وأضاف: "لا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مصاف العالم ، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100%".

"الحريري ليس مختطفًا"

مازح ولي العهد السعودي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه الأخير سيظل في المملكة العربية السعودية لفترة تصل إلى يومين، حتى لا يخرج أحد ويقول إنه "مخطوف".

وقال محمد بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة: "دولة الرئيس في السعودية يومين حتى لا يقول أحد إنه مخطوف".

فرد الحريري قائلًا وهو يضحك: "بكامل حريتي".

مسؤولون في مصر يبكون

أشاد ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر منذ عامين.

وقال إن مصر منذ عامين تنفذ اصلاحات اقتصادية وتعتبر نفسها أنها لم تبدأ بعد. وتابع أن معدل النمو في مصر تجاوز 5%.

وأضاف أيضًا أن معدلات البطالة تنخفض بشكل سريع، بجانب إنشاء المشاريع السكنية والبنى التحتية المتزايدة بشكل كبير أيضًا.

ولفت إلى أنه يزور المواقع والمشروعات في مصر ليجد المسئولين "يبكون من أجل إعادة مصر العظمى ومصر القوية".

"هيكلة الأمن الوطني بالسعودية"

قال ولي العهد السعودي خلال كلمته إن الوقت قد حان لإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطني بالمملكة لتتماشى مع الهيكلة في القطاعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أقال السبت الماضي نائب مدير الاستخبارات السعودي أحمد عسيري وعدد من قيادات الجهاز، على خليفة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

"ميزانية التريليون ريال سعودي"

عقب سؤاله عن تشكيك البعض في قدرة البعض على غجراء الإصلاحات الاقتصادية، قال ولي العهد محمد بن سلمان: "أطلب من الجميع ألا يصدقوني. انظروا إلى الأرقام. الأرقام هي التي تتحدث".

وأضاف أن الأرقام الخاص باقتصاد المملكة كل يوم تتغير من أفضل إلى أفضل.

ولفت إلى أن الإيرادات غير النفطية في المملكة خلال العامين أو الثلاثة الماضية، تضاعفت الآن حوالي 3 مرات، مضيفًا: "ميزانية العام الحالي هي أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، وفي العام المقبل ستكون أول ميزانية تفوق تريليون ريال سعودي".

كما صرح بأن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى 400 مليار دولار بنهاية 2019.

"نموذج محمد بن راشد"

قال الأمير محمد بن سلمان إن دول الشرق الأوسط كانت منذ تأسيس الأمم المتحدة في وضع صعب، والدول التي تعتمد بشكل جيد تعتمد بشكل دائم على موارد طبيعية وخصوصا النفط مثل دول الخليج.

وأضاف ولي العهد السعودي أن ذلك ظل إلى أن "جاء رجل في التسعينيات أرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أننا يمكن أن نقدم أكثر".

وأشار إلى أن هذا الرجل هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وأضاف "بن سلمان" أن محمد بن راشد قدم نموذجًا في دبي "ورفع السقف"، ونريد أن نفعل ذلك في السعودية.