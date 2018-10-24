إيفانكا ترامب تعلّق على "الطرود المشبوهة" أمام منزلي أوباما وكلينتون

كتبت – إيمان محمود

أدانت ايفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته بالبيت الأبيض، أعمال العنف من خلال طرود مشبوهة، وجدت أمام منزلي الرئيس السابق باراك أوباما، وعائلة كلينتون، وأماكن أخرى

وقالت ايفانكا –في تغريدة عبر صفحتها الرسمية- "أدين بشدة محاولات العنف ضد الرئيس أوباما، وعائلة كلينتون، وسي إن إن، وآخرين، لا يوجد عُذر – أمريكا أفضل من ذلك".

وأضافت في التغريدة ذاتها: "أحيي الشرطة السرية وإنفاذ القانون على كل ما يفعلونه للحفاظ على سلامة هذا الشعب".

وتعاملت شرطة نيويورك مع طرود مشبوهة، اليوم الأربعاء، أمام منزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته المُرشحة السابقة للرئاسة هيلاري، وبعد ذلك بوقت قليل تم العثور على طرد آخر أمام منزل الرئيس السابق باراك أوباما.

كما أعلنت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إخلاء مكتب القناة في ولاية نيويورك لوجود طرد مشبوه، تم التعامل مع الطرد المرسل على أنه جهاز قابل للانفجار>

من جانبه، ندد البيت الأبيض "بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة" على أوباما وأسرة كلينتون وشخصيات عامة أخرى.

ويوم الاثنين الماضي؛ تم العثور على عبوة ناسفة أمام منزل الملياردير جورج سوروس، وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الدافع وراء القنبلة أمام منزل سوروس "ظل غير واضح".

وحتى الآن؛ لم يتبين من وراء هذه الطرود، وإذا كان الفاعل شخص واحد أم مجموعة، كما تقول وسائل الإعلام الأمريكية أن هناك طرود أخرى كانت في طريقها إلى شخصيات عامة أخرى لكنها لم تذكر أسماءهم.