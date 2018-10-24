إخلاء غرفة أخبار "سي إن إن" في نيويورك بسبب طرد مشبوه

نيويورك - (د ب أ)

تم إخلاء غرفة الأخبار في شبكة "سي إن إن" الأمريكية بنيويورك عقب إرسال طرد يشتبه في أنه يحتوي على قنبلة إلى غرفة البريد الخاصة بالشبكة.

وقالت دائرة شرطة نيويورك عبر موقع "تويتر" للتواصل إنها تجري تحقيقا بشأن طرد مشبوه، في حين ذكرت "سي إن إن" إن السلطات تتعامل مع الطرد على أنه متفجرات حقيقية، واستشهدت بمصدر شُرطي.

وأوضحت القناة أنها أخلت غرفة الأخبار في "مركز تايم وورنر" بمانهاتن كإجراء احترازي.