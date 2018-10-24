محمد بن سلمان: لا أريد أن أفارق الحياة إلا بعد تحقيق هذا الهدف (فيديو)

القاهرة - مصراوي

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إنه لا يريد مفارقة الحياة إلا والشرق الأوسط في مصاف دول العالم.

وأضاف خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة، إنه يعتقد أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة، مشيرًا إلى أن دول المنطقة بداية من السعودية والإمارات والبحرين وحتى قطر "رغم الخلاف" سوف تكون مختلفة تماما خلال السنوات الخمس القادمة.

ووسط تصفيق حاد من الحضور، قال ولي العهد إن دول الخليج ومعها العراق والأردن ومصر لو نجحوا خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون النهضة القادمة في العالم خلال الثلاثين عاما القادمة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ما ذكره هي حربه وحرب السعوديين، وأضاف: "لا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مصاف العالم ، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100%".