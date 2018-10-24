الوليد بن طلال: واثقون في قوة اقتصاد السعودية

كتبت – إيمان محمود

أعرب الأمير السعودي، الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، عن ثقته في قوة اقتصاد بلاده، موضحًا أن حجم الاستثمارات في عامي 2017 و2018، وصل إلى 8 مليار ريال سعودي.

وقال الملياردير السعودي –في تغريدة عبر صفحته الرسمية- "واثقون بقوة اقتصاد المملكة وازدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي ٢٠١٨/٢٠١٧م ٨ مليار ريال سعودي".

جاءت هذه التغريدة بالتزامن مع انطلاق منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية؛ الرياض.

وتجمع الجلسة ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.