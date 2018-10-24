بالفيديو- محمد بن سلمان: الحريري سيبقى بالسعودية يومين.. وليس "مخطوفًا"

القاهرة - مصراوي

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، ممازحًا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه الأخير سيظل في المملكة العربية السعودية لفترة تصل إلى يومين، حتى لا يخرج أحد ويقول إنه "مخطوف".

وقال محمد بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة: "دولة الرئيس في السعودية يومين حتى لا يقول أحد إنه مخطوف".

ورد هنا رئيس الوزراء اللبناني ضاحكًا: "بكامل حريتي".

ويأتي ذلك في إشارة إلى التقارير عن اختطاف الحريري وإجباره على البقاء في المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن الحريري استقالته آنذاك من الرياض ليطالب الرئيس اللبناني ميشال عون بعودته وتقديمها من لبنان، لكن الحريري ظل في السعودية لحوالي 3 أسابيع وأجرى حوارا مع المذيعة بولا يعقوبيان نفى فيها احتجازه.

وصرح الحريري آنذاك قائلا إنه لن يذهب إلى لبنان إلا بعد إجراء ترتيبات أمنية عقب اكتشافه وجود تهديدات على حياته.