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    البيت الأبيض يدين إرسال رسائل مفخخة إلى كلينتون وأوباما

    05:20 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    البيت الأبيض يدين إرسال رسائل مفخخة إلى كلينتون وأوباما

    البيت الأبيض

    واشنطن - (د ب أ)

    أدان البيت الأبيض محاولة شن هجومين برسائل مفخخة أرسلت إلى الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

    وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم إن "أعمال الإرهاب هذه حقيرة، وأي شخص مسؤول عنها سيتحمل المسؤولية إلى أقصى حد من القانون".

    وأضافت ساندرز أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى تحقق في هذا الأمر "وستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية أي شخص مهدد من قبل هؤلاء الجبناء".

    البيت الأبيض باراك أوباما هيلاري كلينتون رسائل مفخخة

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