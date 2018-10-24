بالفيديو- أول تعليق لمحمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي

كتبت- رنا أسامة:

وصف الأمير محمد بن سلمان حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول بأنه "مؤلم وبشع وغير مُبرر".

وقال بن سلمان، في كلمة بمبادرة مستقبل الاستثمار، الأربعاء، إن "المملكة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع الحكومة التركية للوصول إلى نتائج، مُشيرًا إلى أن هذا "إجراء طبيعي تقوم به أي حكومة في موقف مماثل".

وأضاف أن "التعاون مع تركيا مُميّز، ونعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين البلدين"، موجهًا رسالة إلى هؤلاء" لن تستطيعوا فعل ذلك طالما هناك ملك موجود اسمه سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس في تركيا اسمه أردوغان".

وتابع: "أعتقد أنه آن الأوان لهيكلة قطاعات الأمن الوطني في المملكة لترتقي بالقطاع الاقتصادي".

وأعلنت النيابة العامة في السعودية، بعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي، أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن مناقشات جرت بينه وبين 15 سعوديًا داخل القنصلية، أدت إلى شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديًا موقوفًا، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما صدر أمر ملكي بإقالة سعود القحطاني من منصبه مستشارًا بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات السعودية، على خلفية قضية خاشقجي.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو نحو القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وآثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست من العام الماضي.