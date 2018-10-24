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    فيديوجراف: ماذا قال أردوغان في خطابه عن مقتل خاشقجي؟

    04:44 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    فيديوجراف: ماذا قال أردوغان في خطابه عن مقتل خاشقجي؟

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    القاهرة &ndash; (مصراوي):

    بعد أيام من الانتظار، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتحدث في خطاب لكشف "الحقيقة الكاملة" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول.

    وتحدث أردوغان يوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه لمدة أكثر من 20 دقيقة، طارحًا عدد من الأسئلة بلا إجابة.

    وفي الفيديو التالي، نرصد أبرز ما جاء في خطاب أردوغان.

    أردوغان تركيا إسطنبول جمال خاشقجي

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