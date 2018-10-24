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    رويترز: أردوغان أجرى اتصالاً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    04:40 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    رويترز: أردوغان أجرى اتصالاً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أردوغان

    القاهرة - (مصراوي):

    ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

    ولم تذكر الوكالة السعودية موعد أو فحوى المكالمة.

    وهذا هو أول اتصال بين أردوغان وبن سلمان منذ بداية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر الجاري، بينما أجرى أردوغان اتصالا مع العاهل السعودي الملك سلمان في الـ14 من الشهر الجاري.

    وكانت السعودية أعلنت يوم السبت الماضي وفاة خاشقجي إثر "شجار" بينه وبين سعوديين تواجدوا في القنصلية.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئاسة التركية أردوغان اتصال هاتفي

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