العثور على عبوتين ناسفتين في رسائل موجهة لأوباما وهيلاري

كتبت- سارة عرفة:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن العثور على عبوتين ناسفتين عبر رسالة تم إرسالها إلى صندوق بريد مكتبي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون".

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت خلال الساعات الماضية، سلسلة تهديدات إرهابية طالت العديد من منازل الشخصيات الأمريكية المشهور على رأسهم الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.

وبحسب الصحيفة فإن المظروف الأول الذي وجه لهيلاري كلينتون في ويستشيستر، وجده فني يراقب صندوق البريد الخاص بكلينتون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضية، أما المظروف الثاني الذي وجه لأوباما فوجده مسؤول في قوة إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وكالة الخدمات السرية الأمريكية عبر بيان اليوم أن العبوة الناسفة المرسلة إلى أوباما تم التعرف عليها من قبل موظفي الوكالة في واشنطن.

وأضافت أنه تم التعرف على الطرود على الفور خلال إجراءات فحص صندوق البريد الروتيني كأجهزة متفجرة محتملة وتم التعامل معها بشكل مناسب.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية في نيويورك في تغريدة عبر "تويتر" اليوم إنه يتعاون مع شركائه الفيدراليين والمحليين على مستوى الولاية للتحقيق في الواقعة.