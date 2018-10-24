أحمد الجربا يبحث مع المبعوث الأمريكى إلى سوريا آخر تطورات الأزمة

كتبت - إيمان محمود

أجرى أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري المعارض، مباحثات هامة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، تبادلا خلالها الرأي والطروحات حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية على الساحة السورية.

وناقش الطرفان -بحسب بيان وصل مصراوي نسخة منه- في مباحثات معمقة وبنّاءة جملة من القضايا الهامة الخاصة بالشأن السوري، إذ قدم جويل شرحًا مفصلاً للرؤية الأمريكية حول في سوريا، كاشفًا عن وجود استراتيجية جديدة لواشنطن للدفع باتجاه إيجاد حل سياسي شامل في سوريا.

من جهته، شدد الجربا على ضرورة تنفيذ الحل السياسي الدائم في سوريا، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للمواطنين السوريين ومواصلة دعم الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تفعيل عمل اللجنة الدستورية بما يحقق طموحات الشعب السوري ببناء دولته المستقبيلة.

كما تناقش الطرفان الوضع العام في مناطق الجزيرة السورية وشرق الفرات، وأطلع الجربا المسؤول الأمريكي على الجهود التي يبذلها تيار الغد السوري لحقن دماء السوريين، ودعمه للحل السياسي للأزمة عبر المسار التفاوضي بحسب بياني جنيف وفيينا وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى الأخص القرار رقم 2254.

وفي نهاية اللقاء، الذي حضره قيادات من تيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور حول الأوضاع في سوريا وخاصة في شرق الفرات.