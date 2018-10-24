ماذا تعني كلمة "خاشقجي"؟

كتبت - سارة عرفة:

ربما لا توجد كلمة أكثر انتشارا في الأخبار في الأيام الأخيرة من جمال خاشقجي، الصحفي السعودي، الذي أثار مقتله داخل قنصلية بلاده في تركيا اوائل أكتوبر الجاري عاصفة من الانتقادات والإدانات من كل أنحاء العالم.

قضية خاشقجي شغلت الأوساط الدولية كثيرا بالنظر إلى مكانته ككاتب مقالات لدى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وكذا مكانة بلاده والتي تخطو خطواتها الاولى في برنامج إصلاحي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ينحدر جمال من أصول تركية الأمر الذي يدل عليه لقبه: خاشقجي.

يقول جوشوا لانديز، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط فى جامعة أوكلاهوما الأمريكية إن خاشقجي لقب يعود إلى العهد العثماني وهو يتألف من مقطعين:

خاشق: وتعني ملعقة أو حامل باللغة التركية. أما المقطع الثاني (جي) فمعناه ذلك الشخص الذي يقدم الطعام.

أضاف لانديز في تغريدة على حسابه على تويتر أن "الخاشقجي" في عهد العثمانين كان شخصية بارزة في البلاط السلطاني؛ إذ كان يمثل السلطان في إطعام الجيش الانكشاري.

ولفت لانديز، المتخصص في الشأن السوري، أن كلمة خاشق لا تزال مستخدمة في بعض المناطق السورية.