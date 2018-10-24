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    البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان مخاطر خلايا "داعش" بالعراق

    02:59 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان مخاطر خلايا "داعش" بالعراق

    أرشيفية

    بغداد - أ ش أ

    بحث وفدان من قوات البيشمركة الكردية العراقية والتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، مخاطر خلايا "داعش" الإرهابي، ومواجهة الخروقات الأمنية.

    وذكرت البيشمركة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مسؤول عمليات التحالف الدولي ومسؤول غرفة عمليات التحالف الدولي في إقليم كردستان وعددًا آخر من ضباط التحالف زاروا قيادة قوات بيشمركة كردستان بمدينة السليمانية، وجرى خلال اللقاء بحث مخاطر خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وكيفية مواجهة الخروقات الأمنية.

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    قوات البيشمركة الكردية العراق التحالف الدولي الإرهاب تنظيم داعش

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