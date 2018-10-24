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    أمير الكويت يشارك في القمة العربية الاقتصادية ببيروت

    02:59 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    أمير الكويت يشارك في القمة العربية الاقتصادية ببيروت

    بيروت - أ ش أ

    تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تضمنت التأكيد على تلبيته للدعوة التي وجهت إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 19 و 20 يناير القادم.

    وأشاد أمير الكويت بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بلاده بلبنان، لافتا إلى وجود تطلع مشترك بين البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بينهما إلى مجالات أرحب.
    ورحب أمير الكويت باستضافة لبنان لهذه القمة المهمة وعقدها، خاصة في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تستدعي وحدة الصف وتعزيز روح التضامن والعمل العربي المشترك، لاسيما في جوانبه الاقتصادية والتجارية والتنموية، والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

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    أمير الكويت القمة العربية الاقتصادية الشيخ صباح الأحمد الجابر ميشال عون

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