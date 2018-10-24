ترامب يشير لاحتمال تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي

كتبت - رنا أسامة:

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير مباشر، احتمالية تورّط الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرتها على موقعها الالكتروني الأربعاء.

بسؤاله حول احتمالية تورّط بن سلمان في الجريمة، أجاب ترامب: "حسنًا، الأمير يُدير زِمام الأمور في السعودية أكثر من أي شخص في هذه المرحلة. إنه هو من يُدير الأمر، وإذا كان بإمكان شخص منح الضوء الأخضر لتلك العملية، فسيكون هو".

وذكر ترامب أن مسؤولين استخباراتيين، بينهم مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبيل، عائدين إلى واشنطن من زيارات إلى تركيا والسعودية، بمعلومات جديدة عن جريمة قتل خاشقجي.

وقال الرئيس الأمريكي للول ستريت جورنال إنه "طلب منهم عدم إطلاعه على المعلومات التي توصّلوا إليها عبر الهاتف لدواعٍ أمنية، وفضّل بدلًا من ذلك انتظار عودتهم إلى واشنطن لإطلاعه على تلك النتائج".

وفي الوقت ذاته، أشار ترامب أنه تحدّث مع بن سلمان بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي، وطرح له عدة أسئلة بطرق مختلفة.

وقال: "سؤالي الأول له كان هل تعلم أي شيء عن هذا قتل خاشقجي من حيث التخطيط الأولّي؟ فأجاب بن سلمان بأنه لم يكن يعلم".

وتابع: "بعد ذلك سألته من أين بدأ الأمر كله؟ فأجاب أنه بدأ من المُستويات الدنيا".

وحينما سُئل عما إذا كان اقتنع بإجابات ولي العهد، تقول الصحيفة إنه صمت لعدة ثواني ثم أجاب منفعلًا "أريد أن أصدقهم. أنا حقا أريد أن أصدقهم".

من جهةٍ أخرى، أعرب ترامب عن قناعته بأن العاهل السعودي لم تكن لديه أية معلومات بخصوص عملية قتل خاشقجي التي جرت بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال في حواره مع الصحيفة إنه "لا يعتقد أن الملك سلمان كان على علم مُسبق بعملية قتل جمال خاشقجي". ووصف ترامب، في تصريحات بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض، طريقة تعامل السعودية مع مقتل خاشقجي بأنها "أسوأ عملية تستّر على الإطلاق".

كانت السعودية قد أعلنت بعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي أن "التحقيقات الأوليّة للحادث كشفت أن مناقشات جرت بينه وبين مجموعة من الأشخاص قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

بالتزامن، أمر الملك سلمان بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.ووجّه بتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".