في أول كلمة له بعد أزمة خاشقجي.. بن سلمان يعلن "صفقة رائعة" اليوم

القاهرة- (مصراوي):

يُلقي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أول كلمة له في محفل رسمي بعد الإعلان عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك ضمن فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار".

وكتب حساب المؤتمر عبر تويتر، الثلاثاء: "غدًا صباحًا موعدكم مع جلسة يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني، وحوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية".

ويُتوقع الإعلان عن "صفقة رائعة، بعيدة جدا عن النفط"، حسبما كشف بن سلمان في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية، نُشر قبل أسبوعين.

ويستمر المؤتمر المعروف باسم "دافوس الصحراء" حتى غد الخميس، بحضور نحو 150 متحدثًا، خلال أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل، بالإضافة إلى منتديات جانبية ينصب تركيزها على 3 ركائز هي: الاستثمار في التحول والتقنية كمصدر للفرض وتطوير القدرات البشرية.

وألغى أكثر من 20 من كبار المسؤولين والتنفيذيين من أوروبا والولايات المتحدة، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، والرئيسان التنفيذيان لبنكي "جيه.بي مورجان" و"اتش.اس.بي.سي"، وشركة سيمنس الألمانية، خططهم لحضور المؤتمر قبيل أيام قليلة من انعقاده، على خلفية مقتل خاشقجي.

كما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم عدم مشاركتهما، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وسادت حالة من عدم التيقن بين الحاضرين بشأن ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان سيحضر إلى أن دخل القاعات المزخرفة للمؤتمر بعد الظهيرة. وفي القاعة الرئيسية تلقى الأمير ترحيبًا بالغًا، لكنه كان أقل بالمقارنة مع التصفيق المُدوّي الذي دام لدقائق في العام الماضي، وفق رويترز.

ووصف بن سلمان (33 عاما) المؤتمر بأنه "عظيم"، مُشيرًا إلى أن هناك "مزيدا من الناس ومزيدا من الأموال".

وغادر بن سلمان القاعة بعد نحو 15 دقيقة من دخولها خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، ليقوم بجولة في قاعة مجاورة، حيث التف حشد حوله والتقط المعجبون صورًا معه قبل أن ينعزل في غرفة خاصة دون أن يلقي كلمة.