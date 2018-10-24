انطلاق أعمال ملتقى "شبابنا..مستقبلنا" بالجامعة العربية

القاهرة - أ ش أ

انطلقت أعمال ملتقى الشباب العربي، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت شعار "معسكر الشباب العربي.. شبابنا مستقبلنا "، بمشاركة الشباب من الدول العربية.

وأكد المستشار عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، في تصريح للصحفيين، أهمية الملتقى حيث يهدف للاستماع إلى مقترحات الشباب والإطلاع على أولوياتهم ورؤاهم وبحث قضاياهم.

وقال "الشاعري" إن الجامعة العربية نجحت خلال السنوات الأربع الأخيرة في حشد نحو 20 ألف شاب من 11 دولة عربية وذلك لبحث كافة القضايا الشبابية والإطلاع على مقترحاتهم لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية.

وحول جهود مكافحة الإرهاب، أكد أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما لابد من توعية الشباب ودعمهم ثقافيًا وتعليميًا من خلال الدورات التدريبية والثقافية والتوعوية.