نائب إيطالي يطأ بحذائه وثائق المفوضية الأوروبية حول ميزانية بلاده

روما - (د ب أ):

تعرض عضو إيطالي في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء للانتقاد بسبب اللجوء إلى حيلة "غريبة" للتعبير عن معارضته لرفض المفوضية الأوروبية لخطط الميزانية الإيطالية.

وكانت المفوضية قد اتخذت خطوة غير مسبوقة ، حيث رفضت مسودة الميزانية الإيطالية لعام 2019 أمس الثلاثاء ، مطالبة الحكومة الشعبوية في روما بإعداد مسودة أخرى بعد التحذير من انحراف جوهري عن قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو.

وفي ختام مؤتمر صحفي ، وطأ أنجلو تشوكا ،الذي ينتمي إلى حزب "الرابطة" اليميني المتطرف الحاكم في إيطاليا، بحذائه الأوراق التي كان مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي ،بيير موسكوفيتشي، قد استخدمها لتوه لمناقشة القرار.

وكتب موسكوفيتشي على تويتر :"الحادث (...) غريب".

وأضاف أنه "في البداية تبتسم تجاه ذلك ، وتعتبره تافها لأنه مثير للسخرية ، بعدها تعتاد على العنف الرمزي الصامت ، ويوما ما ، تستيقظ على الفاشية . دعونا نبقى يقظين ! الديمقراطية هي جائزة هشة".

كما كتب تشوكا على تويتر أنه استخدم حذاء "مصنوعا في إيطاليا" من أجل هذه الحيلة ، وأن موسكوفيتشي أدلى بـ"جبل من الأكاذيب" ضد إيطاليا. تستحق روما "الاحترام" من " بلهاء الاتحاد الأوروبى هؤلاء".

ووسط جدل الميزانية ، تعهدت كل من روما وبروكسل بإجراء "حوار بناء".