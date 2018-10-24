روسيا: انسحاب أمريكا من المعاهدة النووية "خطير للغاية" ويثير سباق تسلح

موسكو - (د ب أ):

أعلن الكرملين اليوم الاربعاء أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، السارية منذ عهد الاتحاد السوفيتي "خطير للغاية" ويهدف إلى إثارة سباق تسلح جديد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للانباء "إنها نية خطيرة للغاية. هو في الواقع إعلان نية لخوض سباق تسلح وزيادة القدرة على التسلح".

وتعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى متهمة روسيا بانتهاكها بتطوير صاروخ أرضي.

وتنفي روسيا الاتهام، قائلة إن صاروخ "9 إم 729" لم يتم اختباره داخل المدى المحظور.

وتحظر المعاهدة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الارض وصواريخ كروز بمدى يتراوح ما بين 500 و5500 كيلومتر.