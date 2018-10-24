  • عاجل:جهاز حماية المنافسة يهدد أوبر وكريم بغرامات تصل إلى مليار جنيه (للتفاصيل اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    روسيا: انسحاب أمريكا من المعاهدة النووية "خطير للغاية" ويثير سباق تسلح

    02:06 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    روسيا: انسحاب أمريكا من المعاهدة النووية "خطير للغاية" ويثير سباق تسلح

    موسكو - (د ب أ):
    أعلن الكرملين اليوم الاربعاء أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، السارية منذ عهد الاتحاد السوفيتي "خطير للغاية" ويهدف إلى إثارة سباق تسلح جديد.

    وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للانباء "إنها نية خطيرة للغاية. هو في الواقع إعلان نية لخوض سباق تسلح وزيادة القدرة على التسلح".

    وتعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى متهمة روسيا بانتهاكها بتطوير صاروخ أرضي.

    وتنفي روسيا الاتهام، قائلة إن صاروخ "9 إم 729" لم يتم اختباره داخل المدى المحظور.

    وتحظر المعاهدة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الارض وصواريخ كروز بمدى يتراوح ما بين 500 و5500 كيلومتر.

    المعاهدة النووية سباق التسلح الأسلحة النووية الكرملين

    الخبر التالى:

    نائب إيطالي يطأ بحذائه وثائق المفوضية الأوروبية حول ميزانية بلاده
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان