اليابان تؤكد إطلاق سراح الصحفي المختطف في سوريا

طوكيو - (د ب أ):

أكد وزير خارجية اليابان تارو كونو اليوم الأربعاء إطلاق سراح صحفي ياباني تم اختطافه في سورية منذ ثلاثة أعوام.

وقال كونو للصحفيين إن الصحفي يدعى جومبي ياسودا، ويتواجد الآن في مركز للمهاجرين في مدينة أنطاكيا التركية.

وأوضح أنه يبدو أن الحالة الصحية لياسودا " جيدة"، مضيفا " أريد أن يعود للبلاد في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن جومبي ياسودا فقد بعد دخوله سورية في يونيو 2015 لتغطية الحرب الأهلية في البلاد.

ويقال إن ياسودا احتجزته جماعة على علاقة بتنظيم هيئة فتح الشام المرتبط بالقاعدة، والمعروف سابقا باسم جبهة النصرة.

وكان رئيس الوزراء شينزو آبي قد قال للصحفيين قبل تأكيد الحكومة إنه يشعر بالارتياح لعلمه بنبأ الإفراج عن الصحفي.

ومساء أمس الثلاثاء صرح المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيد سوجا، خلال مؤتمر صحفيبأ بأن السلطات القطرية أبلغت اليابان بأن ياسودا أُطلق سراحه في تركيا.

وأعربت الحكومة اليابانية عن امتنانها لقطر وتركيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن اتفاقا تركبا -قطريا أدى إلى إطلاق سراح ياسودا.

وقال المرصد إن بعض التقارير من محافظة أدلب أشارت إلى أنه تم دفع فدية مقابل الإفراج عن ياسودا.

ونفى سوجا دفع اليابان لأي فدية.

وأظهر مقطع فيديو مؤرخ في 17 أكتوبر 2017، حصلت عليه شبكة "نيبون نيوز نتورك" الإخبارية، ياسودا وهو يقول، متحدثا بالإنجليزية، إنه "بخير" ويأمل في رؤية عائلته مرة أخرى.

وتابع "لا أريد إلا أن أراكي ... آمل أن يكون قريبا".