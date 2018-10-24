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    الكرملين: روسيا مستعدة لبحث قيام بوتين بزيارة الولايات المتحدة

    02:01 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    الكرملين: روسيا مستعدة لبحث قيام بوتين بزيارة الولايات المتحدة

    أرشيفية

    موسكو - (د ب أ):

    أكد المتحدث باسم الكرملين أنه لا توجد ترتيبات حاليا لتبادل الزيارات بين كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

    ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف القول :"لقد تم بحث إمكانية تبادل الزيارات خلال المحادثات" التي جرت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي زار موسكو مؤخرا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي "قرارات محددة".

    كان ترامب أعلن أمس أنه ربما يلتقي بوتين عندما يزور الجانبان باريس الشهر المقبل للمشاركة في احتفالات مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

    ونقلت تقارير روسية في وقت سابق اليوم عن بولتون القول :"هناك احتمال لإجراء قمة شاملة في واشنطن العام القادم في البداية. وبعد ذلك ستتم الزيارة الجوابية للرئيس ترامب إلى موسكو العام نفسه. لكن يتعين على الرئيسين مناقشة ذلك".

    الكرملين روسيا بوتين الولايات المتحدة دونالد ترامب

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