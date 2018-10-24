العاهل السعودي يستقبل سعد الحريري في الرياض

الرياض - (د ب أ):

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ، الذي وصل الى المملكة للمشاركة في مستقبل الاستثمار في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) انه "تمَّ خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".

وتحدثت معلومات عن أن الحريري سيشارك مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في وقت لاحق اليوم في جلسة، أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن محمد بن سلمان سيلقي خلالها كلمة أمام المشاركين.