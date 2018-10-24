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    العاهل السعودي يستقبل سعد الحريري في الرياض

    02:00 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    العاهل السعودي يستقبل سعد الحريري في الرياض

    الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل سعد الحريرى

    الرياض - (د ب أ):

    استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ، الذي وصل الى المملكة للمشاركة في مستقبل الاستثمار في السعودية.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) انه "تمَّ خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".

    وتحدثت معلومات عن أن الحريري سيشارك مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في وقت لاحق اليوم في جلسة، أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن محمد بن سلمان سيلقي خلالها كلمة أمام المشاركين.

    سعد الحريري الرياض السعودية سلمان بن عبد العزيز

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