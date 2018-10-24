بعد كلمته.. أردوغان: سنعلن الأدلة الجديدة حول مقتل خاشقجي بشكل فوري

كتبت- رنا أسامة:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعلن عن الأدلة الجديدة التي سيتم التوصّل إليها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للرأي العام العالمي، بشكل فوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في ندوة دولية في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، تحت عنوان "من شورى الدولة إلى المحكمة العليا".

وأشار أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول إلى أن التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنتهِ بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة.

وأضاف الرئيس التركي أن "العالم يتابع قضية مقتل خاشقجي عن كثب".

كان أردوغان ألقى كلمة أمام نواب حزب التنمية والعدالة التركي، الثلاثاء، أعلن خلالها عن "أدلة تؤكّد أن جريمة قتل جمال خاشقجي ارتُكِبت بتخطيط واسع النطاق"، دون الكشف عن هذه الأدلة. وطالب الملك سلمان بمحاسبة قتلة الصحفي السعودي في إسطنبول.

وأعلنت النيابة العامة في السعودية، بعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي، أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن مناقشات جرت بينه وبين 15 سعوديًا داخل القنصلية، أدت إلى شجار واشتباك بالأيدي، مما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديًا موقوفًا، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما صدر أمر ملكي بإقالة سعود القحطاني من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات السعودية، على خلفية قضية خاشقجي.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو نحو القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست من العام الماضي.