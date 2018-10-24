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    الأونروا تؤكد استمرار عملها في القدس رغم محاولات إسرائيل لمنعها

    12:28 م الأربعاء 24 أكتوبر 2018
    الأونروا تؤكد استمرار عملها في القدس رغم محاولات إسرائيل لمنعها

    القاهرة - (مصراوي):
    قال المتحدث الرسمي باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع، إن الوكالة ستستمر في عملها وتقديم خدماتها للاجئين في القدس المحتلة ومخيماتها وضواحيها، كبقية كافة مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين، رغم محاولات سلطات الاحتلال إنهاء عمل الوكالة في المدينة المحتلة.

    واوضح مشعشع لاذاعة صوت فلسطين تعقيبا على اقتحام رئيس بلدية الاحتلال نير بركات أمس مخيم شعفاط وتهديده بإنهاء خدمات الوكالة في المدينة، واستبدالها بخدمات بلدية الاحتلال، اوضح أن 120 ألف لاجيء فلسطيني موجودون في القدس وضواحيها ويتلقون خدمات من وكالة الأونروا، مشددا على أن كل محاولات الاحتلال لإبعاد الوكالة خارج أسوار القدس لن تثنينا عن مواصلة عملنا.

    وقال مشعشع إن محاولات الاحتلال هذه سيتم متابعتها من قبل الدائرة القانونية في الوكالة والسكرتير العام للأمم المتحدة وكذلك الدول المجاورة لفلسطين وتلك المؤيدة لعمل الأونروا.

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