مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى دمشق

دمشق - (د ب أ):

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى دمشق اليوم الأربعاء للقاء عدد من المسؤولين السوريين.

وقالت مصادر دبلوماسية في دمشق، لوكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ)، إن "دي ميستورا وصل إلى دمشق بعد توجيه دعوة له من الحكومة السورية".

وسيلتقي دي ميستورا، خلال زيارته الأخيرة لدمشق، وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعددا من المسؤولين السوريين لبحث تشكيل اللجنة الدستورية التي أُقرت في مؤتمر سوتشي. ورجحت المصادر أن يلتقي دي ميستورا أيضا الرئيس السوري بشار الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي كان أعلن أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل.