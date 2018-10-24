الجارديان: لا يمكن أن يكون اغتيال خاشقجي من عمل مستشار محمد بن سلمان

لندن - (د ب أ):

شددت صحيفة جارديان البريطانية على ضرورة التوصل للمسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلة في عدد اليوم الأربعاء إن على الملك سلمان، ملك السعودية أن يحاسب المسؤولين عن هذه الجريمة.

أضافت الصحيفة: "ليس هناك من يعتقد بأن ذلك من عمل المستشار الإعلامي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبعض رجال المخابرات، غير أن ملك السعودية ربما لم يرغب في هذه المحاسبة أو ليس قادرا على ذلك خاصة إذا تطلبت المحاسبة اتخاذ إجراءات ضد ابنه القوي".

وشددت الصحيفة على ضرورة فرض عقوبات على السعودية وتجميد صفقات بيع الأسلحة لها إذا توصل المجتمع الدولي لقناعة بأن ما حدث كان اغتيالا فعلا.

ورأت الصحيفة البريطانية أن على الأمم المتحدة على الأقل أن "تعاتب" الرياض "هذا إذا لم تبدأ الأمم المتحدة نفسها في تحقيقات خاصة بها وذلك إذا عارضت السعودية القيام بتحقيق سليم".

يذكر أن خاشقجي، الذي كان يكتب عمودا في صحيفة واشنطن بوست ، اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري

وقال مسؤولون سعوديون في البداية إنهم لا يعرفون ما حدث له ، لكنهم قالوا فيما بعد إنه مات في "شجار بالأيدي " داخل المبنى.