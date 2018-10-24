صحيفة سويسرية: بحث أردوغان عن حقيقة مقتل خاشقجي ليس من أجل الحقيقة

زيورخ - (د ب أ):

علقت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية على بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قائلة في عدد اليوم الأربعاء: "ربما يحسب لأردوغان أنه كان حتى الآن أكثر وضوحا وأكثر حدة من رؤساء الدول الآخرين عندما وصف اغتيال خاشقجي بأنه "سياسي" و "وحشي".

وتابعت الصحيفة: "غير أن الاعتقاد بأن رجل السلطة أردوغان قد فعل ذلك بروح البحث عن الحقيقة هو اعتقاد ساذج".

وذهبت الصحيفة إلى أن "هناك صراعا بين تركيا والسعودية منذ وقت طويل على قيادة معسكر الإسلام السني في الشرق الأوسط" وقالت إنه وعلى خلفية هذا الصراع على السلطة فإن فضيحة مقتل خاشقجي "رأس مال سياسي صرف لأردوغان" مضيفة: "فطالما يخسر ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) بريقه في الغرب فإن الرئيس التركي سيستطيع أن يقدم نفسه للغرب على أنه شريك موثوق به ومتحضر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أمس الثلاثاء أن السلطات في بلاده لديها أدلة على أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول كان "مخططا لها".

و وصف اردوغان مقتل خاشقجي في وقت سابق بأنه " جريمة قتل وحشية" خططت لها ونفذتها فرقة سعودية خاصة تضم 15 شخصا.

وقال أردوغان إن "السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها المتهمين"، إلا أنه طالبها بكشف التفاصيل الكاملة بشأن الجريمة وأبرزها مكان جثة الصحفي.

واقترح أردوغان على السلطات السعودية تقديم المتورطين في الجريمة من أجل محاكمتهم في تركيا، لكون الجريمة وقعت "على أراض سعودية ضمن الحدود التركية".