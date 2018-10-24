الأمن الأردني يعلن القبض على قاتل لواء متقاعد اغتيل أمام منزله أمس

عمان - (د ب أ):

أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية إلقاء القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينه، الذي اغتيل أمام منزله أمس.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن الموقوف "اعترف بأنه خطط منذ فترة لقتله لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 ، وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله".

ونقلت الوكالة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق تمكن من تحديد هوية المشتبه به خلال ساعات من خلال جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود.

كان الحناينه لقي حتفه مساء أمس بعدما تلقى ثلاث رصاصات أمام منزله في محافظة مادبا، جنوب العاصمة عمان.

تجدر الإشارة إلى أن الحناينة كان مسؤولا في مكافحة الإرهاب وتقاعد قبل فترة قصيرة، وكان أشرف على عمليات تم تنفيذها مؤخرا.