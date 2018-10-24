الاتفاق على عقد قمة بين بوتين وترامب في 11 نوفمبر

(مصراوي):

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قد يجتمع مع بوتين في باريس خلال فعاليات مكرسة لمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب للصحفيين ردا على السؤال المناسب: "هو لم ينظم بعد الاجتماع ، لكننا، على الأغلب، سنجتمع"، وفق وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك".

وبعد اجتماع في موسكو بين بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس في 11 نوفمبر.

وأضاف، أوشاكوف "سيكون اجتماعا ثنائيا عاديا".

وأوضح المسؤول الروسي أن مسألة مدة اللقاء الثنائي ستعود إلى الرئيسين نفسيهما، مشددا على أن هذا اللقاء سيكون متكاملا وسيجري التحضير له بكل جدية.

وأكد أوشاكوف أن أعضاء الوفدين الأساسيين المرافقين للزعيمين في باريس سيحضرون اللقاء.

وفي السياق ذاته، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب، سيكون سعيدا جدا بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش الاجتماع الدولي المرتقب في باريس.

ومن المقرر أن يشارك الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 نوفمبر، وسيجري الريئسان محادثات في العاصمة الفرنسية، على هامش هذه الفعالية.