الأمم المتحدة: لا تحسن في وضع حقوق الإنسان بكوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ):

قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في بيونجيانج توماس أوجيا كوينتانا الثلاثاء إنه لم يطرأ أي تحسن على وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، على الرغم من التقدم السياسي الذي تحقق في شبه الجزيرة الكورية العام الماضي.

وحذر كوينتانا ، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ، من تهميش قضايا حقوق الإنسان في محادثات السلام المستقبلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال إنه لم يكن هناك "تغيير جوهري في الوضع على الأرض" ، ولم تتم الإشارة إلى حقوق الإنسان في بيان قمة سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو إعلان بانمونجوم بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

ودعا كوينتانا بيونج يانج إلى إبداء استعداد لمناقشة حقوق الإنسان ، وإظهار أنها ستبدأ بالتعامل مع مكتبه ، لكنه أضاف أن توقع انفتاح كوريا الشمالية سيكون "غير واقعي".

وشدد على أنه إذا مضت محادثات السلام قدما وانفتحت البلاد على الاستثمار والأعمال ، فسيكون من الضروري أيضا بحث الحقوق وسيادة القانون.

وقال :"نعم للسلام، ولكن يجب بناء السلام على التمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان".